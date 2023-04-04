شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين حكام أجانب لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 8 اتحادات أوروبية من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مَصر المقرر لها الأثنين المقبل وهي إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وبولندا والسويد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب هو إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر لها مساء الاثنين 10 أبريل الجارى باستاد القاهرة، إلى طاقم حكام أجنبى، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن نادى بيراميدز طلب استقدام حكام أجانب للمباراة المرتقبة، وهو ما يرتب له اتحاد الكرة حاليا وسيتحمل الأخير تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم اللجوء للوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة حال انتهاء مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر بالتعادل، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية حيث طلب اتحاد الكرة حضور 50 ألف مشجع .