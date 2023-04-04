شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوي الذى تحقق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .



الزمالك

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.