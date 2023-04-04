شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلى أمام المحلة على حساب أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للنادى الأهلي لمنح الفرصة للجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر من أجل المشاركة الأساسية أو كبديل في مباراة فريقه أمام غزل المحلة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما غاب عن المشاركة في مباراتي فريقه الأخيرتين ضد القطن الكاميروني والهلال السوداني.

تأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في منح الفرصة لقندوسي من أجل تجهيزه واندماجه وسط المجموعة وباقى زملائه، بخلاف رغبته في خلق دوافع جديدة في مركز صانع الألعاب لاسيما مع تراجع مستوى محمد مجدي أفشة وغياب بصمته مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

كما يرغب الجهاز الفني للأهلي في التدوير بين كل اللاعبين ومنح الفرصة لكل اللاعبين من أجل تجهيزهم للدفع بهم في المباريات وقت الحاجة إلى جهودهم.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة، التي ستقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضى على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة.