شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا المؤجلة بالدورى يوم 26 إبريل باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا المؤجلة من الأسبوع الـ19 من مسابقة الدورى المصرى يوم 26 إبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة والنصف مساء، وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوي الذى تحقق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والمصري فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول من الدوري التي جمعت الزمالك والمصري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدف، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.





التشكيل المتوقع للزمالكويفضل أحمد عبد المقصود، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة المريخ الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.