شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد حسن أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد حسن لاعب خط وسط الفريق في مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد إنتهاء الإيقاف.

وغاب محمد حسن عن مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.

في سياق أخر، أعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه (1-1) أمام سيراميكا مساء الإثنين على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمزة الجمل: "للأسف اللاعبون لديهم حالة من الإجهاد نتيجة السفر المتتالي للمحلة والإسكندرية خلال الأسبوع الماضي، وهذا أثر على الأداء".

وتابع: "حزين على نتيجة التعادل، لأنني كنت أرغب في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غزل المحلة وسموحة، لكننا نطوي هذه الصفحة ولدينا مباراة قوية أمام إنبي يجب أن نضع كل تركيزنا من أجل حصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "الإجهاد ليس عذرا بالتأكيد، لكنه تسبب في هبوط نسبي بمستوى اللاعبين، وهذا لا يعني أن نخسر المباراة، بالعكس تماما اللاعبون كانوا حريصين على المكسب".

وأتم: "نقوم بإجراء التغييرات في أضيق الحدود، خاصة وأنت تواجه خصما قويا مثل سيراميكا كليوباترا، فهو فريق منظم، ويمتلك حلولا فردية في جميع الخطوط".