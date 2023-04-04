إيجالو يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلا على الفيحاء في اللقاء المنتظر مساء اليوم الثلاثاء على مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في دوري روشن السعودي .

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موعد مباراة الهلال و الفيحاء في الدوري السعودي

من المقرر ان تبدأ مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تذاع مباراة الهلال والفيحاء على قناة SSC الرياضية عبر البث

الفضائي المشفر وتعد المباراة الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي ، تعليق حماد العنزي ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، جانغ هيون سون، محمد البريك

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، كاريلو

في خط الهجوم: موسي ماريجا، ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو

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