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إيجالو يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلا على الفيحاء في اللقاء  المنتظر  مساء اليوم الثلاثاء  على مدينة المجمعة   ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في دوري روشن السعودي .

 

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موعد مباراة الهلال و الفيحاء في الدوري السعودي

من المقرر ان تبدأ  مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم  الثلاثاء الموافق 4 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تذاع مباراة الهلال والفيحاء  على قناة   SSC الرياضية عبر البث

الفضائي المشفر وتعد المباراة الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي ، تعليق حماد العنزي ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

في حراسة المرمي:  عبدالله المعيوف

في خط الدفاع:  سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، جانغ هيون سون، محمد البريك

في خط الوسط:  جوستافو كويلار، محمد كنو، كاريلو

في خط الهجوم:  موسي ماريجا، ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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