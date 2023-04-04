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موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفيحاء اليوم نظيره الهلال في لقاء ناري  في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد على ستاد مدينة المجمعة ضمن منافسات الجولة  الـ17 في بطولة  دوري روشن السعودي.

 

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ترتيب  الفيحاء و الهلال قبل  المباراة

يدخل فريق الفيحاء مباراة الهلال محتلا المركز العاشر برصيد 24 نقطة ،فيما الهلال محتلا المركز الرابع برصيد 42 نقطة. تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى:  عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، جانغ هيون سون، محمد البريك

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، كاريلو

الهجوم:  موسي ماريجا، ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو.

 

موعد مباراة الهلال و الفيحاء في الدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم  الثلاثاء الموافق 4 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تذاع مباراة الهلال والفيحاء  على قناة SCC  الرياضية عبر البث الفضائي المشفر وتعد المباراة الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي .

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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