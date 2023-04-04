تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي الليلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني للفريق مباراته أمام المصري البورسعيدي بتشكيل يضم كل من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

سيد عبد الله "نيمار" و محمود حمدي " الونش" و حسام عبد المجيد و عبد الله جمعة، في خط الدفاع.

محمد أشرف "روقا" و أحمد بلحاج و سيف جعفر، في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي، أحمد سيد "زيزو" و مصطفى شلبي و ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري في الجول 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، وتحديدا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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