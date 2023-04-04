اليوم.. 3 مواجهات قوية للهلال والاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعود اليوم عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، إذ تنطلق منافسات الجولة 22 من دوري روشن بمواجهتين من العيار الثقيل.

الاتحاد ضد ضمك:

يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في افتتاح منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

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وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC EXTRA 2 HD وSSC EXTRA 2 SD بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 28 نقطة.

النصر ضد العدالة:

وفي نفس توقيت مباراة الاتحاد وضمك ستقام مواجهة النصر

ضد العدالة، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وستذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عبدالله الغامدي.

الهلال ضد الفيحاء:

وفي مباراة مؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري يحل فريق الهلال ضيفًا على الفيحاء في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين، كما ستنقل عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بصوت نفس المعلق.

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