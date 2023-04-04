طلائع الجيش يبدأ مشوار البطولة العربية اليلة بمواجهة الأهلي الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فريق أهلي طرابلس الليبي مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد جهاز الرايضة العسكري، في مستهل مشوار الفريقين في البطولة العربية "كأس الملك سلمان".

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ويسعى طلائع الجيش للظهور بشكل مميز في البطولة العربية رغم تأزم موقفه في الدوري الممتاز حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك.

وطالب الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اللاعبين بغلق ملف الدوري مؤقتًا والتركيز في مباراة الليلة لتحقيق أفضل نتيجة

قبل مباراة العودة يوم 11 أبريل الجاري في ليبيا.

ويقام الدور التمهيدي بالبطولة بمظام الذهاب والعودة حيث يتأهل الفريق الفائز بمجموع المبارتين للدور الرئيسي بالبطولة.

وتنطلق مباراة طلائع الجيش أمام أهلي طرابلس الليبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

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