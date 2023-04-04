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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني برونو سالتور مدرب المؤقت على التشكيل الأساسي للبوز الذي سيخوض به في مواجهة اليوم ضد ، على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من بطولة الممتاز لكرة القدم.

 

ويدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم مستهدفًا الخروج من كبوته بعد السقوط على يد أستون فيلا في الجولة السابقة، والتعادل مع إيفرتون في الجولة التي قبلها.

 

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موعد مباراة تشيلسي وليفربول اليوم والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN

Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

 

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول :

حراسة المرمى: كيبا.                

الدفاع: بدياشيلي، خاليدو كوليبالي، فوفانا، ريس جيمس.

الوسط: إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، بن تشيلويل.

الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

 

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يدخل فريق تشيلسي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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