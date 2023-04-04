تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني برونو سالتور مدرب تشيلسي المؤقت على التشكيل الأساسي للبوز الذي سيخوض به في مواجهة اليوم ضد ليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم مستهدفًا الخروج من كبوته بعد السقوط على يد أستون فيلا في الجولة السابقة، والتعادل مع إيفرتون في الجولة التي قبلها.

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موعد مباراة تشيلسي وليفربول اليوم والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN

Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول :

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: بدياشيلي، خاليدو كوليبالي، فوفانا، ريس جيمس.

الوسط: إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، بن تشيلويل.

الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يدخل فريق تشيلسي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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