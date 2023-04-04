موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على نظيره فريق المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ ايضًا.. اليوم.. الزمالك يواجه المصري في مباراة قوية بالدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والعودة للانتصارات مجددا في الدوري بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بفوز معنوي على المريخ السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

كما يسعى الزمالك إلى حصد نقاط اللقاء من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري والعودة للمنافسة بقوة خاصة وان الفريق يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير

الفني للفريق مباراته أمام المصري البورسعيدي بتشكيل يضم كل من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

سيد عبد الله "نيمار" و محمود حمدي " الونش" و حسام عبد المجيد و عبد الله جمعة، في خط الدفاع.

محمد أشرف "روقا" و أحمد بلحاج و سيف جعفر، في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي، أحمد سيد "زيزو" و مصطفى شلبي و ناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري في الجول 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، وتحديدا على قناة ON Time Sports 1 HD.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا