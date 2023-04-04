مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان"

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الدور التمهيدي بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" والتي تشهد 3 مباريات قوية تجمع بين كل من، طلائع الجيش وأهلي طرابلس والبرج اللبناني مع الوحدة الإماراتي والسيب العماني مع المحرق البحريني.

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ويقام الدور التمهيدي بالبطولة بمظام الذهاب والعودة حيث يتأهل الفريق الفائز بمجموع المبارتين للدور الرئيسي بالبطولة.

وتنطلق مباراة طلائع الجيش أمام أهلي طرابلس الليبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

البرج اللبناني والوحدة الإماراتي

وتنطلق مباراة البرج اللبناني والوحدة الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

السيب العماني والمحرق البحريني

وتنطلق مباراة السيب العماني والمحرق البحريني في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

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