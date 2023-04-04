تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي.. محمد صلاح في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد تشيلسي، بالدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حفيظ

دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، جوتا، داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يدخل فريق تشيلسي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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