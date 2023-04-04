اليوم.. الزمالك يواجه المصري في مباراة قوية بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، والتي ستقام على ستاد برج العرب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والعودة للانتصارات مجددا في الدوري بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بفوز معنوي على المريخ السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

كما يسعى الزمالك إلى حصد نقاط اللقاء من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري والعودة للمنافسة بقوة خاصة وان الفريق يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.

ويدخل المصري لقاء اليوم أمام الزمالك باحثا عن الفوز من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

ويغيب عن المصري في مباراة اليوم أمام الزمالك الثنائي مروان حمدي وإيزي إيميكا بسبب الإيقاف بعدما تلقى إيزي إيميكا الإنذار الثالث فى اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، بينما تعرض مروان حمدي لإيقاف مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة إنبي.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني للفريق مباراته أمام المصري البورسعيدي بتشكيل يضم كل من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

سيد عبد الله "نيمار" و محمود حمدي " الونش" و حسام عبد المجيد و عبد الله جمعة، في خط الدفاع.

محمد أشرف "روقا" و أحمد بلحاج و سيف جعفر، في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي، أحمد سيد "زيزو" و مصطفى شلبي و ناصر منسي.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الزمالك

بينما من المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن مباراته أمام الزمالك بتشكيل يضم كل من:

عصام ثروت في حراسة المرمى.

أحمد عماد و عماد الدين بوبكر و عمرو موسى و حسين السيد، في خط الدفاع.

محمد جريندو و عبد الرحيم دغموم و رجب عمران ة إسلام عطية و إلياس الجلاصي، في خط الوسط.

ويقود الهجوم، عبده يحيى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري في الجول 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، وتحديدا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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