شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر اليوم في كأس إيطاليا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا 2022-2023.

يستقبل إنتر بملعبه سان سيرو نظيره يوفنتوس، في كلاسيكو الكرة الإيطالية الذي يقام بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان النيراتزوري قبل عبر بوابة أتالانتا في الدور ربع النهائي بفوز عصيب بهدف دون رد، ليواصل مشواره حفاظه على لقبه الثمين.

على الجانب الآخر، نجحت كتيبة ماسيميليانو أليغري في الفوز على لاتسيو بربع النهائي بهدف بريمير.

التقى الفريقان هذا الموسم مرتين في الدوري الإيطالي، وكان الفوز حليف يوفي ذهابًا بهدفين نظيفين، وإيابًا بهدف دون رد.

بطولة كأس إيطاليا تُنقل من خلال قناة "أبوظبي الرياضية"، وكالعادة يمكنك متابعة مباراة يوفنتوس وإنتر عبر شاشتها.



وتجدر الإشارة إلى أن قناة AD Sports HD 1 Premium هي التي ستنقل كلاسيكو الكرة الإيطالية.

يوفنتوس وإنتر



يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر من خلال الاشتراك في تطبيق "Starz Play".



يُلعب ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر يوم الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.