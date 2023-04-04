شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد أكرا شاهد على ترويض مصر للأسود وتحقيق لقب أفريقيا 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد أكرا الرياضى فى غانا كان شاهدا على سيطرة المنتخب الوطنى جيل 2008، على البطولات الأفريقية بعدما ظن البعض أن هؤلاء اللاعبين أنفسهم الحاصلين على بطولة 2006 التى أقيمت بالقاهرة حصلوا عليها بمحض الصدفة وتشجيع الجماهير .

إلا أن اللاعبين نجحوا فى التعبير عن أنفسهم فى بطولة 2008 بعدما حققوا الفوز تلو الآخر حتى الوصول لنهائى البطولة وتحقيق اللقب الغالى للمرة الثانية على التوالي.

واجه المنتخب الوطنى فى بداية المشوار منتخب الكاميرون وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع زامبيا بهدف لمثله ، ثم الفوز على منتخب السودان بثلاثية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 أهداف. دور الثمانية دور الثمانية فى دور الثمانية واجه منتخب أنجولا وفاز عليه بثنائية مقابل هدف. الدور قبل النهائى الدور قبل النهائى واجه المنتخب الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار ليحقق الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف. الدور النهائى يواجه المنتخب الوطنى نظيره الكاميرونى للمرة الثانية في البطولة بعدما فاز عليه في أول مباريات الفراعنة رباعية، ليحقق عليه الفوز مرة أخرى ولكن بهدف نظيف على استاد أكرا الرياضي وينتزع لقب البطولة للكرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالى. الدور النهائى يواجه المنتخب الوطنى نظيره الكاميرونى للمرة الثانية في البطولة بعدما فاز عليه في أول مباريات الفراعنة رباعية، ليحقق عليه الفوز مرة أخرى ولكن بهدف نظيف على استاد أكرا الرياضي وينتزع لقب البطولة للكرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالى.

دور المجموعات