شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل نادى بيراميدز تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى مساء الاثنين المقبل، فى نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى، بعدما طلب النادى السماوى رسميا من اتحاد الكرة تعيين طاقم أجنبى للمباراة المرتقبة.

أعلن مسئولو نادى بيراميدز استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بطاقم الحكام الأجنبى الذى طلبته إدارة الفريق السماوى من أجل إدارة مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

وشددت إدارة بيراميدز على تمسكها باستقدام طاقم حكام أجنبى من أجل إدارة مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر، المقرر لها فى التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجارى، على استاد القاهرة الدولى، مؤكدين استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بهذا الطاقم.

وكان هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، قد كشف أن النادى طلب بشكل رسمى من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح المدير الرياضى أن نادى بيراميدز، أكد فى خطابه الرسمى المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائى لطاقم حكام أجنبى، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت لا يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائى أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث فى نهائى النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائى كأس رابطة الأندية فى نسختها الأولى.

وأشار إلى أن نادى بيراميدز يبدى كامل ثقته فى الحكام المصريين، لكن مثل تلك المباريات النهائية تأخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.