شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت المواجهة الوحيدة بين فاركو والداخلية قبل لقاء الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره الداخلية، فى التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

يقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما الداخلية يقوم بتدريبه علاء عبد العال.

تعد هذه هي المواجهة الرسمية الثانية بين ناديي فاركو والداخلية، حيث انتهت مواجهة الدور الأول هذا الموسم بالتعادل الإيجابي 1/1.

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما الداخلية بالمركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من نور سعيد مساعد أول، عمران فريج مساعد ثاني، محمود ناصف حكم رابع.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح وأخيراً تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري.

وفى المقابل حرص علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، على استغلال فترة توقف بطولة الدوري وعدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية خلال الفترة الحالية، بمتابعة فريق الشباب لتصعيد بعض اللاعبين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.