شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مدرب حراس الأهلى وعلى لطفى قبل الظهور أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، جلسة مع على لطفى حارس مرمى الفريق للحديث عن مباراة غزل المحلة، التى سوف تشهد تواجده فى العرين الأحمر بعد قرار إراحة الحارس الأساسى محمد الشناوى.

وطالب يانكون حارسه بالتحلى بالهدوء والثبات الانفعالى طوال أحداث المباراة لضمان الظهور بشكل مميز خلال المباراة.

واكتفى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين غداً لأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى، محاضرة للاعبى الفريق لمناقشة عدد من الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.