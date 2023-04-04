شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن أمام الزمالك قبل مباراة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات فى البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوى الذى تحقق أمام المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدى لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه فى جدول الدورى، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وحذر حسام حسن المدير الفنى للمصرى، لاعبيه من الخطورة الهجومية للزمالك، خاصة بعد خروج الأبيض من بطولتى كأس رابطة الأندية ودورى أبطال أفريقيا، وهو ما سيشكل دافعا قويا للاعبى الزمالك لمصالحة الجماهير بتحسين النتائج فى الدورى.



حسام حسن

17 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك.

16 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك فى الدورى المصرى.

مباراة واحدة جمعتهما فى كأس مصر وخسرها الزمالك 2 / 0 أمام المصرى.

4 أندية تولى حسام حسن قيادتها أمام الزمالك: "المصرى والاتحاد وبيراميدز وسموحة".

3 انتصارات حققها حسام حسن على الزمالك.

4 تعادلات فى تاريخ مواجهات حسام حسن والزمالك

10 هزائم تلقاها حسام حسن من الزمالك

3-3 المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن عندما تولى قيادة بيراميدز أمام الزمالك.

2/0 أكبر فوز حققه حسام حسن على الزمالك.

2/1 الهزيمة الأكثر تكرارا لحسام حسن أمام الزمالك.

13 هدفًا سجلتها الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.

21 هدفًا استقبلتهم شباك الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.

0/0 آخر مواجهة جمعت حسام حسن مع الزمالك إبان قيادته للمصرى