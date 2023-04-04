شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات القمة.. جدول مباريات نصف نهائى دورى سوبر السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، والذى يقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام المباريات أيام 6 و8 و10 و12 و13 أبريل الجارى بنظام Best of 5.

وحال فوز فريق فى 3 مباريات يصعد مباشرة للدور التالى دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.

ووفقا للجدول المعلن يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع سموحة، خلال الأيام المذكورة وتقام المباريات فى التاسعة والحادية عشر مساء خلال البطولة.

وجاء جدول المباريات كالتالى..