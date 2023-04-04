إيجابية عينة المنشطات لـ «شريف إكرامي»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي كريم رمزي عن إيجابية تحليل المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

كشف الإعلامي كريم رمزي عن إيجابية تحليل المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

دواء تخسيس

و أكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية أن شريف إكرامي يتناول دواء تخسيس و هو السبب وراء نتيجة عينة المنشطات.

و طلب شريف إكرامي من مسئولي الكاف تحديد جلسة إستماع لمناقشة تفاصيل إيجابية عينة المنشطات.

و صعد فريق بيراميدز إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.