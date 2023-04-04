تشيلسي في مواجهة شرسة مع ليفربول .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - مباريات اليوم الثلاثاء على رأسها يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى نصف نهائى كأس إيطاليا، ومباراة تشيلسي أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الأندية الأبطال



البرج اللبناني X الوحدة الإماراتى – الساعة 8 مساء

السيب العمانى X المحرق البحرينى – الساعة 8 مساء

طلائع الجيش X أهلي طرابلس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بورنموث X برايتون – الساعة 8:45 مساء

ليدز يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي X أستون فيلا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X ليفربول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الاتحاد X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

العدالة X النصر – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الفيحاء X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري البورسعيدي X الزمالك – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

الداخلية X فاركو – الساعة 9:15 مساء

أسوان X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 6 مساء

بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا



أنقرة جوجو X طرابزون سبور – الساعة 7:30 مساء