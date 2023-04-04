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تشيلسي في مواجهة شرسة مع ليفربول .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - مباريات اليوم الثلاثاء على رأسها يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى نصف نهائى كأس إيطاليا، ومباراة أمام فى .

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة


يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الأندية الأبطال


البرج اللبناني X الوحدة الإماراتى – الساعة 8 مساء 

السيب العمانى X المحرق البحرينى – الساعة 8 مساء

طلائع الجيش X أهلي طرابلس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة


أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


بورنموث X برايتون – الساعة 8:45 مساء               

ليدز يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium                 

ليستر سيتي X أستون فيلا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium          

تشيلسي X ليفربول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الاتحاد X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة 1            

العدالة X  النصر – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 2         

الفيحاء X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية 3

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


المصري البورسعيدي  X الزمالك – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports         

الداخلية X فاركو – الساعة 9:15 مساء                              

أسوان X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports    

     

مواعيد مباريات كأس ألمانيا


آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 6 مساء      

بايرن ميونخ  X فرايبورج – الساعة 8:45 مساء                 

 

مواعيد مباريات كأس تركيا


أنقرة جوجو  X  طرابزون سبور – الساعة 7:30 مساء

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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