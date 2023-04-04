شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة 22 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
تقام مباراة الزمالك والمصرى فى تمام التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
ترتيب الفريقين في الدوري
الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.
التشكيل المتوقع للزمالك
يفضل أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة المريخ الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
التشكيل المتوقع للمصري
من المقرر أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، رجب عمران، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة الزمالك والمصري في الجولة 22 بالدوري.