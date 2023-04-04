موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة 22 بالدورى والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على المصرى البورسعيدى، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات فى البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوى الذى تحقق أمام المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدى لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه فى جدول الدورى.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصرى فى تمام التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ترتيب الفريقين في الدوري

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.

التشكيل المتوقع للزمالك

يفضل أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة المريخ الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.