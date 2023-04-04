شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب استعداداته لمواجهة بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى، والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقى غريب على مراجعة المباريات السابقة لبيراميدز وأهمها اللقاء الأخير أمام فيوتشر بختام كور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى انتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف وتأهله لربع نهائي البطولة.

ويستهدف جهاز المقاولون التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز قبل مواجهة الأربعاء المقبل، وعاد فريق المقاولون العرب، إلى استئناف تدريباته السبت الماضي، استعداداً لمواجهة بيراميدز، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها الفريق عقب التعادل مع سيراميكا سلبياً في الدوري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 33 بعد التعادل مع سيراميكا، ليحتل المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا وذلك من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.

وغابت الانتصارات عن فريق المقاولون العرب في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين، وذلك منذ الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.