شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يعود لإدارة مباريات الدورى بعد إيقافه 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للظهور مجددا فى مسابقة الدورى العام المصرى، مساء اليوم، وتحديدا فى مباراة الداخلية وفاركو فى التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر المسابقة بعد انتهاء فترة إيقافه من جانب لجنة الحكام والتى وصلت 50 يوما.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت إيقاف الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، عقب مباراة الزمالك وسموحة فى الأسبوع الـ18 بالدورى، لأجل غير مسمى.

جاء قرار الإيقاف بسبب خروج الحكم الدولى، للإدلاء بتصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الزمالك وسموحة، التى فاز فيها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لسموحة.

جدير بالذكر أن هناك حظرا إعلاميا على الحكام، ومنعهم بشكل قاطع من أى تصريحات تخص قراراتهم التحكيمية، وهو ما خالفه الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حينئذ.

كان نور الدين أدلى بتصريحات تليفزيونية، عقب المباراة فى أحد البرامج، عقب انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، دون الحصول على إذن بذلك.