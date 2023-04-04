شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة بين كولر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي ، على عقد جلسات خاصة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على تقديم مستويات قوية في مباراة غزل المحلة غدا، الأربعاء، وغلق ملف البطولة الأفريقية بعد نجاح الفريق الأحمر فى الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأكيد على أن الجهاز الفني يصب تركيزه على المباراة القادمة التي يخوضها فقط.

وينوى كولر التأكيد على لاعبي الأهلي بضرورة مواصلة اللعب بنفس القوة والحماس والتركيز فى المباريات المقبلة، وعدم التراجع مثلما يحدث فى بعض المباريات التى يخوضها الفريق عقب اللقاءات القوية ببطولة أفريقيا أو مونديال الأندية.

ويتطلع المدرب السويسري لمواصلة العروض الجيدة للفريق الفترة المقبلة التى يشهد فيها الأهلي ارتباطات قوية محلياً أبرزها لقاء غزل المحلة في الدوري الأربعاء المقبل ثم بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري فى نهائي كأس مصر.