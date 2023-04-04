شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يطير إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، ونشر الصقر صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام معلقا: "بسم الله توكلنا على الله اللهم لبيك عمرة، نسأل الله العلى القدير أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والستر والرحمة والمغفرة وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بفضل هذه الأيام المباركة".



احمد حسن



احمد حسن



احمد حسن

ونجح أحمد حسن خلال سنوات مسيرته الاحترافية فى أوروبا فى تحقيق الكثير من النجاحات التى وضعته فى مقدمة النجوم التاريخيين أصحاب السيرة الكروية الرائعة التي جمعت بين الإنجازات سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب لها، قبل أن ينهي مشواره في الأهلي أو الزمالك بعدما لعب للقطبين عقب العودة من رحلة الاحتراف في الدوري التركي والبلجيكي.

وجاء مشوار الصقر أحمد حسن خلال مسيرته حافل بالأرقام، حيث ساهم في 180 هدفاً بواقع 122 هدفاً و58 أسيست عبر 461 مباراة وعبر ما يقرب من 32 ألف دقيقة خلال مسيرته.

كما شهدت مسيرته خوض 199 مباراة في الدوري التركي، يليها 97 مباراة في الدوري المصري الممتاز، بخلاف 57 مواجهة في الدوري البلجيكي.

أحمد حسن عمل مديراً فنياً لفريق بتروجت، ويُعد أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 184 مباراة، لعب سابقًا لأندية الزمالك والأهلى والإسماعيلى، فضلاً عن مسيرته الاحترافية فى بشكتاش التركى و أندرلخت البلجيكى.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين في تاريخ مصر، حيث نجح في الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة في تركيا وبلجيكا.