شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الطلائع وأهلى طرابلس اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس لخوض أولى مبارياته في البطولة العربية بمواجهة أهلى طرابلس الليبى الليلة.

موعد مباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليبى

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي طرابلس الليبي فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل فى بنغازي.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

المربع الذهبى يؤهل الطلائع للظهور في البطولة العربية

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.