شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية و العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبحث الفارس الأبيض عن انتصار جديد بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما أغلق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام المريخ السودانى التى أقيمت مساء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة.

وودّع الزمالك مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.