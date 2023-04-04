شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زياد كمال بتمزق فى العضلة الأمامية واستبعاده من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى غياب زياد كمال لاعب الفريق عن مباراة الزمالك المرتقبة فى الدورى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة بعدما ثبتت إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، وقرر الجهاز الطبى منح اللاعب فترة راحة قبل بدء العلاج بالموجات فوق الصوتية.

وضم حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى 22 لاعبًا فى قائمة المصرى لمواجهة الزمالك وهم :

حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : عمرو موسى ، كريم العراقي ، اسلام ابو سليمة ، عماد الدين بوبكر ، حسين السيد ، عمرو سعداوي ، اسلام المزين ، أحمد عماد.

خط الوسط: حسن علي ،اسلام عطية ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد حسن الفيومي ، رجب عمران ، حسام جريشة، زياد فرج.

خط الهجوم : محمد جريندو ، عبده يحيى ، انتوني أكبوتو.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على المصرى البورسعيدى، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات فى البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوى، الذى تحقق أمام المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدى لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري.





موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصرى فى تمام التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.





ترتيب الفريقين في الدوري

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.