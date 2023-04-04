شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدف، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.
التشكيل المتوقع للزمالك
ويفضل أحمد عبد المقصود، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة المريخ الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى..
حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.