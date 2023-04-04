أسن الألمانية تستقبل احفاد الفراعنة استعدادا للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها المانيا في عاصمتها برلين خلال الفترة من 17 وحتى 25 يونيو 2023 عن اسماء أكثر من 200 مدينة المانية، فيما يعرف ببرنامج استضافة المدن والذى يسبق انطلاق الألعاب وفى الفترة من 12 وحتى 15 يونيو.

و تستضيف مدينه إسِّن الألمانية بعثة الفراعنة وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب ويرأس بعثة مصر د. باسم التهامي المدير الوطني للبرنامج المصري.

وتقع مدينه إسن في وادي نهر الرور في غربي ألمانية في ولاية شمال الراين ـ ويستفالية ، بين نهر الرور في الجنوب وقناة الراين في الشمال وتبعد عن مدينة دوسلدورف نحو 32 كم إلى الشمال الشرقي. وتعدُّ منطقة الراين والرور من أكثر مناطق أوربة غنى بمناجم الفحم ومصانع الحديد والصلب والصناعات الأخرى ، وكانت إنس عاصمة الثقافة لعام 2010،. ومنذ 1972 أصبحت تضم جامعة باسمها توحدت مع جامعة دويزبورگ في عام 2003.

ويهدف برنامج استضافة المدن الي تسليط الضوء على ما يقدمه أفراد المجتمع الألماني ، ويشجع على زيادة المشاركة والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية . أولاً وقبل كل شيء ، كانت المفاهيم المحلية للمشاريع الشاملة هي المفتاح لاختيار المدن المضيفة. لأنه حتى بعد الألعاب في برلين ، لا ينبغي إطفاء العلاقة مع ذوى الاعاقة الفكرية ، بل يجب أن تستمر الشبكات والشراكات المستدامة التي تم إنشاؤها بين اللاعبين المحليين إلى ما بعد الألعاب. بهدف طويل الأجل يتمثل في جعل الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أكثر وضوحًا في الرياضة والمجتمع. وأنهم في وطنهم.

يقول المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأن برنامج استضافة المدن سيكون قبل انطلاق فعاليات الألعاب العالمية الصيفية بفترة وجيزة، وعلى مدار 3 إلى 4 أيام، لتحفيز السكان المحليين على استضافة الوفود المشاركة في الألعاب وتوفير الإقامة للرياضيين والمدربين القادمين من جميع أنحاء العالم في الفنادق المحلية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف، وخلال برنامج المدينة المضيفة سيفتح السكان المحليون أبوابهم وقلوبهم للوفود وسيستقبلونهم ويوفرون لهم أكبر قدر ممكن من الرعاية، مدفوعين في ذلك بالحماسة الالمانية المعهود.

ويضيف الرئيس الإقليمي بأن البرنامج سوف يبدء قبل حفل افتتاح الالعاب من يوم 12 إلى 15 يونيو 2023 ) بثالثة أيام. وسوف يشهد برنامج المدينة المضيفة في أكثر من 200 مدينة والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء المانيا ،و ان الوفود ستصل في المطار المتفق عليه وسيتم نقلهم إلى المدن المضيفة برفقة مساعد اتصال بالوفد. وقت السفر

إلى المدينة سيكون في غضون .ساعات 4-3 سوف يعد المضيفون جداول زمنيا للفعاليات والأنشطة وسيقمون بتوفير الفرصة للوفود المشاركة لتجربة الضيافة الالمانية،وان رئيس الوفد سوف يعمل مقدما مع ممثلي المدينة المضيفة للاتفاق على الجدول الزمني. ووضع ترتيبات لفرص التدريب المتاحة إن أمكن وطلب.

الغرض من برنامج المدينة المضيفة كما يقول عبد الوهاب : السماح للتبادل الثقافي بين المدن المضيفة والوفود من خلال الانشطة المختلفة، جلب التفاهم المتبادل العميق والصداقة بين الزوار والمضيفين وتعريف الرياضيين بالحياة والبيئة وتقاليد المجتمعات المحلية خلق الوعي العام بالإعاقة الفكرية وتعزيز روح الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء المانيا وإعطاء الرياضيين والوفود الوقت للراحة والسماح لهم بالاسترخاء بعد رحلة طويلة والتكيف مع الحياة في المانيا ، وسوف يتم الانتهاء من إجراءات تأكيد التسجيل للوفد لدى وصولها الى المدينة المضيفة عن طريق رئيس الوفد ومساعد الاتصال بالوفد وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية

و يضيف الرئيس الإقليمي ان برنامج المدينة المضيفة يطبق على الرياضيين وأعضاء الوفود الرسمية فقط و لن يسمح بأي أعداد اضافية من المشاركين مثال أفراد العائلة المشاركة في برنامج العائلات، ولن يسمح لهم بمرافقة الوفود إلى المدن المضيفة ستتاح للوفود فرص الحصول على التبادل الثقافي مع المجتمعات المضيفة وزيارة العائلات المحلية والتمتع بالثقافة المحلية ومشاهدة المعالم السياحية ،و يضع برنامج المدينة المضيفة مصالح لاعبي الاولمبياد الخاص وسلامتهم في المقام الأول وستكون الرفاهية والمتعة الشاغل الرئيسي للمدن المضيفة.

وسيساعد برنامج المدينة المضيفة العديد من الرياضيين ممن يزورون المانيا للمرة الأولى على الاستمتاع بالثقافة الألمانية المتعددة والاستمتاع بالمناظر الخلابة لتلك المدن والتي تحظى بشهرة عالمية في مجال السياحة ومن هنا جاء حرص اللجنة المنظمة على إنجاح تلك الألعاب حيث يهدف برنامج المدن لمضيفة إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الرياضيين والشعب الألماني وسيعودن إلى ديارهم بتجربة فريدة من نوعها.