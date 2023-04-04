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مدرب بيراميدز: هدفنا لقب الكونفدرالية هذا الموسم.. ولم نقدم شكوى ضد رفعت

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ياسر رشاد - القاهرة -  كشف محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة تقديم ناديه شكوى بشأن قانونية مشاركة أحمد رفعت لاعب فيوتشر لم تشغل بال لاعبي فريقه.

 

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وأشار فتح الله عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لم يناقش من الأساس مصير الشكوى ضد فيوتشر وكان الأهم بالنسبة للفريق

تحقيق الفوز.


وأوضح أن فريقه يسعى للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي خاصة أن الفريق وصل إلى نهائي البطولة القارية في أولى مشاركاته بالبطولة.


وأضاف: "لا ننظر إلى المنافس الذي سيواجهنا في ربع النهائي وهدفنا التتويج باللقب".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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