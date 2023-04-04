شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يسعى للهروب من كمين الداخلية فى مواجهة مثيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو نظيره الداخلية فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك على ستاد السويس الجديد.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح وأخيراً تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري.

وفى المقابل، حرص علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، على استغلال فترة توقف بطولة الدوري وعدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية خلال الفترة الحالية، بمتابعة فريق الشباب لتصعيد بعض اللاعبين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.