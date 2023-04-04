شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مصالحة جماهيره واستعادة الانتصارات المحلية أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .
وحرص عبد المقصود على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز وتحقيق الفوز على الفريق البورسعيدى، من أجل مصالحة الجماهير الحزينة بعد وداع بطولة أفريقيا، كما حذر أحمد عبد المقصود من تكرار الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبى فريقه في مواجهة المريخ وأدت لاستقبال ثلاث أهداف، مؤكدًا إن التأمين الدفاعي يأتي قبل الاهتمام بالهجوم، خاصة وإن فريق حسام حسن سيسعى للتسجيل المبكر وقلب موازين المباراة.
على الجانب الآخر، يدخل النادي المصري مباراة الليلة باحثاً عن الفوز الثالث على التوالي، بعدما استعاد طريق الانتصارات فى آخر جولتين بالفوز على إنبي وطلائع الجيش، وحذر حسام حسن المدير الفني للمصري، لاعبيه من الخطورة الهجومية للزمالك، خاصة بعد خروج الأبيض من بطولتي كأس رابطة الأندية ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما سيشكل دافعا قويا للاعبي الزمالك لمصالحة الجماهير بتحسين النتائج في الدوري.
ويفتقد المصري في مباراة اليوم لاثنين من أهم عناصره هما، مروان حمدي، وإيزي إيميكا، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تلقى إيميكا الانذار الثالث في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، بينما تعرض مروان حمدي لإيقاف مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة إنبي، ومن المقرر أن يقود عبده يحيى هجوم المصري في لقاء الزمالك.
ومن المقرر أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.