شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مصالحة جماهيره واستعادة الانتصارات المحلية أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوي الذى تحقق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .

ويفضل أحمد عبد المقصود، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة المريخ الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وحرص عبد المقصود على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز وتحقيق الفوز على الفريق البورسعيدى، من أجل مصالحة الجماهير الحزينة بعد وداع بطولة أفريقيا، كما حذر أحمد عبد المقصود من تكرار الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبى فريقه في مواجهة المريخ وأدت لاستقبال ثلاث أهداف، مؤكدًا إن التأمين الدفاعي يأتي قبل الاهتمام بالهجوم، خاصة وإن فريق حسام حسن سيسعى للتسجيل المبكر وقلب موازين المباراة.

على الجانب الآخر، يدخل النادي المصري مباراة الليلة باحثاً عن الفوز الثالث على التوالي، بعدما استعاد طريق الانتصارات فى آخر جولتين بالفوز على إنبي وطلائع الجيش، وحذر حسام حسن المدير الفني للمصري، لاعبيه من الخطورة الهجومية للزمالك، خاصة بعد خروج الأبيض من بطولتي كأس رابطة الأندية ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما سيشكل دافعا قويا للاعبي الزمالك لمصالحة الجماهير بتحسين النتائج في الدوري.

ويفتقد المصري في مباراة اليوم لاثنين من أهم عناصره هما، مروان حمدي، وإيزي إيميكا، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تلقى إيميكا الانذار الثالث في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، بينما تعرض مروان حمدي لإيقاف مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة إنبي، ومن المقرر أن يقود عبده يحيى هجوم المصري في لقاء الزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.