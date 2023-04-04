شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستدرج أهلى طرابلس الليبى الليلة فى افتتاح مشواره بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلى طرابلس الليبى فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتطلع طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، لتحقيق انتصار يعزز موقفه في بلوغ الدور التالى بالبطولة قبل مباراة الإياب التى تجمع بين الفريقين فى الحادي عشر من أبريل الجارى، فى العاشرة مساءً، باستاد شهداء بنينا.

ويلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

واختارت لجنة الحكام فى البطولة العربية طاقم تحكيم أردنى لإدارة مباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليبى ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً ، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر .

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى ، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته منأجل تحقيق نتيجه إيجابية مريحه قبل مباراة العودة بليبيا .

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا .

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

في المقابل ، طالب التونسى طارق جرايا المدير الفني لأهلى طرابلس الليبى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في الحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور التالى للبطولة.

كان أهلى طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

ويعول طارق جرايا على لاعبيه الثنائى المحترف جون إيبوكا وهيثم العيونى لهز شباك فريق طلائع الجيش بسبب درايتهم بالدوري المصري لسابق خوضهم تجربة إحتراف في الايجيبشن ليج مع سيراميكا والمصري.