شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يصطدم بسموحة فى مواجهة متكافئة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء على ملعبه، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة فى المركز 12 بجدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة في المركز العاشر.

من جانبه حاول الجهاز الفنى لفريق أسوان رفع درجة الاستعداد القصوى للاعبين، خاصة بعد التعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عمرو حسام، والدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي، والوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا، والهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – إيفونا".

وحذر أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الجنوبي، اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام فاركو، وشدد على أهمية الفترة المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام سموحة اليوم الثلاثاء، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والعودة لسكة الانتصارات.

وفى المقابل، يستعيد فريق سموحة خدمات 5 لاعبين في مواجهة فريق أسوان، حيث يعود شريف رضا وحسين فيصل وأحمد مصطفى بعد غيابهم للإيقاف عن مباراة الإسماعيلي، كما يعود البنيني دوكو دودو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، بينما أصبح صديق أوجولا جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى بعدما تعافى تمام من الإصابة التي لحقت به أبعدته أكثر من 3 أشهر.