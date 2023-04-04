شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصري فى التشكيل المتوقع للأخضر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف نادي الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوي الذى تحقق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والمصري في التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول من الدوري التى جمعت الزمالك والمصري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدف، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.

ويفتقد المصري في مباراة اليوم، لاثنين من أهم عناصره هما، مروان حمدي، وإيزي إيميكا، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تلقى إيميكا الإنذار الثالث فى اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، بينما تعرض مروان حمدي لإيقاف مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة إنبي، ومن المقرر أن يقود عبده يحيى هجوم المصري فى لقاء الزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.