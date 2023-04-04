شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصري فى التشكيل المتوقع للأخضر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدف، وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 هدفا.
ويفتقد المصري في مباراة اليوم، لاثنين من أهم عناصره هما، مروان حمدي، وإيزي إيميكا، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تلقى إيميكا الإنذار الثالث فى اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، بينما تعرض مروان حمدي لإيقاف مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة إنبي، ومن المقرر أن يقود عبده يحيى هجوم المصري فى لقاء الزمالك.
ومن المقرر أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.