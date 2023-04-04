شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر عدة جلسات نفسية مع لاعبي الفريق لرفع الحالة المعنوية، وذلك عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط يودع معها البطولة، بينما تأهل كل من بيراميدز والجيش الملكي عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

وأكد علي ماهر للاعبين أن النتائج التي قدموها في أول مشاركة أفريقية إيجابية للغاية، خاصة أن المجموعة التى أوقعت القرعة فيها فريق فيوتشر لم تكن سهلة، مضيفاً أن الخبرات التى اكتسبها اللاعبون من تلك النسخة ستكون عاملاً مؤثراً فى تقديم أداء أفضل في النسخ المقبلة.

وبدأ فريق فيوتشر استعداداته للقاء المقبل دون راحة، والذي يجمعه بنظيره الاتحاد السكندري الخميس المقبل، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الأساسيون لتدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية، خاصة أن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة في الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.