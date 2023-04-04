شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مشاركة أحمد عبد القادر مع الأهلي رغم الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجميد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر واستبعاده من مباريات الأهلي خلال الفترة القادمة، بسبب ما بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه الأخيرة ضد الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك رغم الاعتذار الذي تقدم به اللاعب للمدير الفني قبل المران أمس الأول.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بعد نهاية المباراة بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، نظرا لما بدر منه بعد مباراة بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترك مسئولو النادي الأهلي مسألة مشاركة عبد القادر في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر دون صدور قرار بإيقافه والاكتفاء بالعقوبة المالية، حيث يفكر المدرب السويسري في تجميد اللاعب كعقاب له عما بدر منه ولتكون ردع له لعدم تكرار تلك الواقعة في المستقبل، لاسيما وأن كولر يرفض أي خروج عن النص من اللاعبين ويكون حاسما في معاقبة اللاعبين.