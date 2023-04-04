شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى اليوم الثلاثاء، ويبحث الفارس الأبيض عن انتصار جديد بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما أغلق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام المريخ السودانى التى أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة.

وودّع الزمالك مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.