شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبي يسخر من برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهجوم على الثلاثي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بسبب دوري السوبر ليج.

وقال تشيفرين خلال تصريحاته: “الأندية التي ستنقذ كرة القدم، الأول متهم بالتلاعب المالي ويقصد (يوفنتوس)، والثاني متهم بفساد تحكيمي وهنا يقصد (برشلونة)، وسننتظر ماذا لدى النادي الثالث وهنا يقصد (ريال مدريد).

وتعد هذه الأندية الثلاثة، من أكثر الأندية المرحبة بفكرة دوري السوبر الأوروبي، لما سيترتب عليه من مبالغ مالية ضخمة، الشئ الذي قد يدفعهم للإنسحاب من المشاركة بدوري الأبطال، من أجل تلك البطولة الجديدة.

يأتي ذلك بخلاف وجود إهتمام سابق من قبل الخليفي، مالك الفريق الباريسي بالمشاركة فى السوبر الأوروبي، وعدم ممانعته الإستغناء عن دوري الأبطال، فى آطار تنفيذ تلك الخطوة واقامة البطولة.



السوبر الأوروبي منعزل عن الأبطال

ويعد السبب الأكبر فى غضب تشيفرين من هذه الأندية، أن دوري السوبر الأوروبي، منعزل تمامًا عن الاتحاد الأوروبي، لذلك فمن الطبيعي أن رئيس "الويفا" يخرج بتلك التصريحات، فى محاولة منه لإحباط مخطط تلك الأندية بإقامة دوري السوبر الأوروبي.

تشيفرين يعلم جيدا أهمية تواجد تلك الأندية بدوري الأبطال، كونها أندية كبيرة فى تاريخ تلك البطولة، ويمتلكون إنجازات أوروبية كبيرة، لذلك لجأ لهذا الأسلوب لإيقاف هذا المخطط.