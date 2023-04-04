شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن استعداده لتحمل تكاليف طاقم حكام مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي بيراميدز استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بطاقم الحكام الأجنبي الذي طلبته إدارة الفريق السماوي من أجل إدارة مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وشددت إدارة بيراميدز على تمسكها باستقدام طاقم حكام أجنبي من أجل إدارة مواجهة الأهلي فى نهائي كأس مصر، المقرر لها في التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، مؤكدين استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بهذا الطاقم.

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، قد كشف أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز، أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت لا يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز يبدي كامل ثقته في الحكام المصريين، ولكن مثل تلك المباريات النهائية تاخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.