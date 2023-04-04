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مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 4 أبريل مباريات في الدوريات الإنجليزي والمصري والسعودي وغيرها، وتنشر بوابة الوفد القنوات الناقلة لأهم مباريات اليوم.

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مباريات اليوم في

بورنموث × برايتون (20:45 مصر، 21:45 ) - beIN Sports HD XTRA 1
ليدز × نوتنجهام (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports HD Premium 3
ليستر سيتي × أستون فيلا (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports HD Premium 2
× (21:00 مصر، 22:00 السعودية) -

beIN Sports HD 1 Premium
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
إنتر × يوفنتوس (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - AD Sports Premium 1
مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو × أوساسونا (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC1 HD
مباريات اليوم في
المصري × الزمالك (21:15 مصر، 22:15 السعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاتحاد × ضمك (21:00 مصر، 22:00 السعودية) -

SSC
العدالة × النصر (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC
الفيحاء × الهلال (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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