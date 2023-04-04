مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 4 أبريل مباريات في الدوريات الإنجليزي والمصري والسعودي وغيرها، وتنشر بوابة الوفد القنوات الناقلة لأهم مباريات اليوم.
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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
بورنموث × برايتون (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 1
ليدز × نوتنجهام (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports HD Premium 3
ليستر سيتي × أستون فيلا (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports HD Premium 2
تشيلسي × ليفربول (21:00 مصر، 22:00 السعودية) -
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
إنتر × يوفنتوس (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - AD Sports Premium 1
مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو × أوساسونا (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC1 HD
مباريات اليوم في الدوري المصري
المصري × الزمالك (21:15 مصر، 22:15 السعودية) - OnTime Sports HD 1
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاتحاد × ضمك (21:00 مصر، 22:00 السعودية) -
العدالة × النصر (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC
الفيحاء × الهلال (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC