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أنريكي المرشح الأبرز لقيادة تشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن الأسباني لويس أنريكي يعد هو المرشح الأبرز لقيادة بعد إقالة المدير الفني السابق جراهام بوتر وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها تشيلسي في هذا الموسم وادت إلى إقالة الألماني توماس توخيل ومن بعده جراهام بوتر.

وقالت الصحيفة إن الإسباني لويس إنريكي الذي حقق عدد من البطولات مع نادي الأسباني يحظى بتقدير عدد كبير من ملاك نادي تشيلسي وهم يرون فيه القدرة على تكوين فريق من النجوم لتشيلسي في الموسم المقبل بل

وربما قيادة الفريق في المعركة القادمة في في الدور ربع النهائي.

في المقابل تراجعت حظوظ الألماني نايجل ناجيلسمان الذي أقيل من تدريب بايرن ميونخ الألماني بعدما أكدت مصادر عديدة أن تشيلسي يحتاج للحصول على موافقة بايرن ميونخ وفقا لتعاقد ناجيلسمان مع النادي البافاري حتى بعد إقالته وهو ما لا يحبذه ملاك تشيلسي.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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