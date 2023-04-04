رئيس إنبي : متفائل بمركز متقدم مع نهاية الدوري.. ونجاح المنظومة يحتاج وقت

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الارتياح داخل نادي إنبي وبين الجهاز الفني لفريق الكرة، بعد دخوله المنطقة الدافئة عقب الفوز المستحق على حرس الحدود" الإثنين" بهدف نظيف في الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي أن فريق إنبي حقق فوزا بـ6 نقاط وليس ثلاثة عل الحدود، لأن المنافس يصارع من أجل البقاء مشيدًا بروح لاعبيه القتالية والرغبة في الحفاظ على الفوز والنقاط الثلاثة الغالية في الدوري للدخول بقوة في المنطقة الدافئة رغم صراع المنافس حتى الدقيقة الأخيرة -وهو يلعب بملعبه- للخروج ولو بنقطة نظرا لحساسية موقع متذيلا لجدول الدوري.

فكر تامر مصطفى:

وأشار الشريعي إلى أن الفوزين المتتاليين في الدوري على البنك الأهلي وحرس الحدود صعدا بنا إلى المركز الثالث عشر ليلعب الفريق مبارياته المقبلة دون ضغوط متمنيًا أن ينهي مباريات الدوري وهو في مركز يليق بنادي إنبي ومكانته.

وقال :يعجبني في الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى العمل دون أي استعراض حيث ينفذ فكره حسب الظروف المتاحة له في كل مباراة دون مغامرة أو مخاطرة، ولديه فكر ورؤية ونجح في توصيل كل هذا للاعبيه حيث توجد "كيمياء" بينه واللاعبون بدليل تنفيذ فكره في كل مباراة، ولولا قناعة اللاعبين به كمدرب وصاحب رؤية كانت الأمور في مسار آخر.

منظومة جيدة:

واستطرد، وضع منظومة جيدة وناجحة إدارية وفنية يحتاج وقت حتى يعتاد الجميع عليها وتحقق نتائجها المثمرة مشددًا على أن التوفيق عامل مهم لأي عمل وهو لايأتي إلا لمن يستحقه ويبذل الجهد

على المدى الطويل والقصير.

وأضاف الجهاز الفني يعلم جيدًا صعوبة مباراة المقاولون الأحد المقبل والذي يحتل المركز السادس ويمتلك لاعبين وجهاز فني مميز بقيادة الكابتن شوقي غريب ولكن هدفنا في كل مباراة الفوز لتعويض مافات وتحقيق مركز متقدم.

فوز مستحق:

وكان إنبي قد حقق فوزًا هامًا على مضيفه حرس الحدود، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما" الإثنين، على ملعب حرس الحدود، في الجولة 23 من بطولة الدوري المصري.

سجل كريم الطيب هدف إنبي الوحيد في الوحيد في المباراة في الدقيقة 48، بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من عماد ميهوب.

وحاول حرس الحدود العودة للمباراة بقيادة مدربه أحمد أيوب، الذي دفع بالمهاجم إيمانويل ديفيد والجناح وجيه عبدالحكيم بدلًا من عمر بسام وحامد خالد، لتنشيط الخط الهجومي، لكن محاولاته لم تنجح في إدراك التعادل.

لتنتهي المباراة بتفوق الفريق البترولى بهدف نظيف، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 26 في المركز الـ 13.

بينما توقف حرس الحدود عند النقطة 16 في المركز الأخير.

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