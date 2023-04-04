مدرب بيراميدز: نتمنى مواجهة الأهلي بحضور الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أنه يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل بحضور جماهيري.

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وأشار فتح الله عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المباراة حاسمة ومصيرية لأنها ستأتي ببطولة

بعد 90 دقيقة وهو لقب يحلم به لاعبو بيراميدز.



وأوضح أنه يتمنى اللعب في حضور الجماهير مؤكداً أن فريقه يركز حالياً على مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

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