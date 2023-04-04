شريف إكرامي يدرس الاعتزال بنهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء الموسم الجاري.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن'" :" بعض المعلومات القادمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أن عينة شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز إيجابية مما يعني أن

الحارس مهدد بالايقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر قادمة.

وأضاف:"شريف إكرامي قد يفكر في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري في حال تعرضه للإيقاف لمدة طويلة من جانب الاتحاد الافريقي كاف.

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